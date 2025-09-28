El Banco Nación lanza beneficios para impulsar el turismo: hasta 20% de descuento y 12 cuotas sin interés

El anuncio se da en un contexto en el que el Gobierno busca reactivar y consolidar la recuperación del turismo, un sector que durante la pandemia recibió fuertes estímulos, como el programa Previaje. En la administración anterior, este tipo de políticas fueron cuestionadas por su impacto en la demanda y catalogadas en algunos sectores como parte del llamado “plan platita”.

Los beneficios en detalle

Los beneficios del Banco Nación están disponibles para quienes operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Entre las promociones destacadas se incluyen:

Agencias de turismo: financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para viajes dentro del país.

financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para viajes dentro del país. Hotelería y hosterías: 10% de descuento sin tope de reintegro y cuotas sin interés a través de MODO BNA+.

10% de descuento sin tope de reintegro y cuotas sin interés a través de MODO BNA+. Gastronomía: 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, mediante MODO BNA+.

20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, mediante MODO BNA+. Alquiler de autos: financiación en 6 o 12 cuotas sin interés.

financiación en 6 o 12 cuotas sin interés. Balnearios: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Pasajes en micros de larga distancia: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Productos regionales: 20% de descuento y financiación en 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

Con esta medida, el Banco Nación refuerza su rol como actor clave en el impulso del consumo interno, en línea con los esfuerzos oficiales por consolidar al turismo como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/el-banco-nacion-lanza-beneficios-impulsar-el-turismo-20-descuento-y-12-cuotas-interes-n5964489