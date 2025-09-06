Ejercicio de planeamiento: Organizan gran simulacro de emergencia

En este marco, las diferentes instituciones participantes están diagramando un gran simulacro que se prevé realizar entre octubre y noviembre.

La intención es trabajar de manera planificada y coordinada entre los diferentes organismos del estado, instituciones y la comunidad con el fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia frente a distintos escenarios adversos.

El director de Defensa Civil del municipio, Hugo Crescitelli, destacó que “la idea es que todos los actores del ámbito público y privado sepamos como actuar ante estas situaciones”.

Del mismo modo, la concejal Pamela Torres, indicó que “el objetivo es que el territorio tenga una planificación adecuada frente a riesgos que puedan surgir, tanto ambientales como por errores humanos”.

San Rafael, por su amplia extensión territorial se encuentra expuesto a diversas situaciones de potenciales emergencias. Ante esto se busca poner en práctica los protocolos de actuación ante este tipo de eventos.

Con la realización del simulacro se apunta a optimizar el modelo de trabajo colaborativo en gestión del riesgo y protección de la comunidad.