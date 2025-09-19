La muestra es un raconto de fotografías, memoria y transformación que reflejan su experiencia como artista y fotoperiodista, con imágenes que brillan con luz propia. Cada una de las obras que presenta el artista expresa la mirada poética que sabe atrapar, el instante decisivo que queda finalmente plasmado en imágenes cargadas de simbolismo.

La actividad es con entrada libre y gratuita, en el ECA Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza).

Fotografías que iluminan la mirada y la mente

“Eduardo le canta al hombre y a la naturaleza: arenas, mar, piedras, presencias ancestrales de la América profunda, frescura de las infancias, postales de nuestra Mendoza o esa simbiosis virtuosa entre el cuerpo femenino finamente entrelazado con el paisaje”, define Julieta Gargiulo a cargo de la curaduría de la muestra.

“De sus viajes por el vasto mundo nos comparte momentos, personajes, situaciones y la arquitectura como obra del hombre. Su espacio dedicado a homenajear a las figuras preclaras que han dejado en él su huella, es un llamado a mantener ese legado más allá del espacio vital de los protagonistas”, agrega.

Eduardo Dolengiewich

Es mendocino y fotógrafo desde hace más de 30 años. Ha realizado 76 muestras individuales en salas y museos de Mendoza, en varias provincias argentinas y en el exterior (Cuba, la Fundación Guayasamín en Ecuador y Suiza); participó en más de 25 muestras colectivas. Sus obras se encuentran en colecciones privadas de Argentina y del exterior. También fue jurado en 16 oportunidades en diversas convocatorias.

En esta extensa trayectoria ha recibido premios provinciales, nacionales e internacionales. Su experiencia abarca la fotografía artística, registro de eventos, espectáculos, arquitectura, danza, retratos y todo desafío donde sea necesario experiencia y creatividad.

Un espacio para descubrir la creatividad local

La muestra reúne más de 100 fotografías y puede visitarse de lunes a sábado, de 9 a 19, en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.