Economía Social: agenda de setiembre de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos

Durante la primera semana de setiembre, Economía Social ofrecerá una agenda repleta de propuestas para disfrutar y apoyar a la producción local.

Más de 300 unidades productivas inscriptas en el Registro Único de la Economía Social y Solidaria (RUESYS) participarán en cinco espacios de comercialización en puntos turísticos y estratégicos de Mendoza y el resto del país.

Estas actividades, impulsadas por la Dirección de Economía Social del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, reflejan el impacto positivo de las políticas públicas de fortalecimiento del trabajo autogestivo, el desarrollo local y la inclusión productiva, enmarcadas dentro de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos.

“Estas actividades son una muestra concreta de cómo el trabajo sostenido, la capacitación y el acompañamiento desde el Estado se traducen en oportunidades reales para cientos de familias mendocinas. La economía social es una herramienta de transformación, y cada feria es una oportunidad para visibilizar ese proceso y fortalecer los lazos entre la producción local y la comunidad”, destacó Lorena Meschini, directora de Economía Social.

Agenda

· Parador Andino, en el Bosque Cacheuta: un paseo entre montaña y río con los mejores artesanos mendocinos. Sábados y domingos de 11 a 18.

· Paseo de la Fuente, en el parque General San Martín: feria permanente frente a la emblemática Fuente de los Continentes. De viernes a domingos de 11 a 19.

· Paseo de Compras Junín: encuentro de artesanías y emprendimientos en la plaza Juan Bautista Alberdi. Desde el viernes 29 de agosto, todos los viernes a partir de las 17.

· Artesanos del Rosedal Edición Primavera: un clásico mendocino que volverá a la Rotonda del Rosedal los días 6, 7, 13 y 14 de setiembre de 11 a 19.

· Típicamente Mendocino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), del 1 al 5 de setiembre de 10 a 19 en la Casa de Mendoza (Callao 445, CABA). Allí, los emprendedores les acercarán sus productos locales a turistas y visitantes de todo el país.

La Dirección de Economía Social invita a mendocinos, turistas y visitantes a seguir acompañando estas iniciativas. Además se puede visitar el Catálogo de Economía Social en https://catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar/. Allí hay productos de toda la provincia y se pueden realizar compras online con envíos a domicilio.

Cada compra es un apoyo directo a quienes día a día construyen una economía más justa, solidaria y sustentable.