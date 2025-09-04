Directivos de Secundaria Orientada de la zona Sur analizaron proyectos y próximas líneas de acción

Un consejo integrado por las supervisiones 12, 13 y 16, y autoridades de la DGE se reunieron en la escuela Islas Malvinas, de San Rafael, para compartir proyectos en marcha y definir los próximos pasos, con el foco en el acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes.

El encuentro se desarrolló este miércoles en la Escuela 4-095 Islas Malvinas, de San Rafael, y contó con la participación de todos los equipos directivos de las secciones involucradas. El objetivo fue poner en común las iniciativas que están llevando adelante y acordar líneas de acción para lo que resta del ciclo lectivo.

Asistieron la subsecretaria de Educación de la DGE, Claudia Ferrari; la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez; la subdirectora, Silvia Vega, y las supervisoras Leticia Saralegui (Sección 12), Emilce Telesca (Sección 13) y Viviana Bidegain.

Durante la jornada se hizo hincapié en garantizar que los estudiantes alcancen los aprendizajes planificados y logren la promoción al próximo año.

“Fue un encuentro con alta participación, en el que todos los asistentes pudieron escuchar y compartir propuestas, y realizar definiciones que aportan a la mejora de los resultados en el Nivel Secundario”, señaló Ferrari.