Dirección de Distrito suma herramientas para el mantenimiento de calles y caminos de suelo natural

El equipamiento permitirá trabajar en las diferentes zonas del departamento de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, el primer operativo se realizó en la zona de Goudge.

“Seguimos incorporando herramientas y maquinarias para los distritos, en este caso algo tan necesario para poder brindar apoyo en la nivelación de calles, callejones, banquinas y espacios públicos”, destacó la directora de Distritos, Vanina Cabrera.

Las niveletas se montan a un tractor y permiten nivelar, perfilar y manipular el suelo. Constan de una cuchilla mecánica que es muy útil tanto para el mantenimiento de los caminos como la limpieza y nivelado de terrenos.