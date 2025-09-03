Día Provincial en Memoria por Johana – CEBJA 3-066 “Prof.  Norma Susana Díaz

En el Núcleo del CEBJA 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, se realizó una jornada de reflexión a cargo del trabajador social del Centro Educativo, Lic. Diego Morales. La propuesta se desarrolló de manera articulada con estudiantes de primer y segundo ciclo, quienes, en el espacio de Artes Visuales junto a la profesora Celina Saavedra, elaboraron caricaturas de diferentes rostros de mujeres. En el Núcleo del CEBJA 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, se realizó una jornada de reflexión a cargo del trabajador social del Centro Educativo, Lic. Diego Morales. La propuesta se desarrolló de manera articulada con estudiantes de primer y segundo ciclo, quienes, en el espacio de Artes Visuales junto a la profesora Celina Saavedra, elaboraron caricaturas de diferentes rostros de mujeres.

Posteriormente, se abrió un espacio de reflexión en el que se recordó a Natalia Tagua, alumna de la la institución quien fue víctima de femicidio en el año 2021. Como cierre, los estudiantes participaron en una actividad de diálogo donde compartieron pensamientos y frases vinculadas a la problemática de la violencia de género.