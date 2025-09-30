Día Mundial de la Prevención del Suicidio – Por:. El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una jornada institucional en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa, promover espacios de diálogo y cuidado. El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una jornada institucional en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa, promover espacios de diálogo y cuidado.

La propuesta se fundamentó en la pedagogía del cuidado, entendida como la responsabilidad de educar protegiendo, de cuidar educando, generando un ambiente de respeto y confianza que garantice los derechos de los estudiantes, fomente la diversidad y fortalezca la convivencia democrática.

El trabajo fue coordinado por el equipo docente de 1° y 2° ciclo (Grado Múltiple A) y 1° CBS, 1° y 2° a cargo de las profesoras Mónica Ramos, Adriana García y Vanesa Alcalá, quienes planificaron y facilitaron las actividades.

La jornada se desarrolló en un clima de escucha activa y participación, alentando a los estudiantes a expresar emociones, compartir experiencias y reflexionar colectivamente sobre las problemáticas vinculadas al suicidio, sus mitos y posibilidades de prevención.

Se implementaron diversas dinámicas extraídas y adaptadas del material de referencia.