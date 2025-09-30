Día Mundial de la Prevención del Suicidio – Por:. El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante una jornada institucional en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa, promover espacios de diálogo y cuidado.
La propuesta se fundamentó en la pedagogía del cuidado, entendida como la responsabilidad de educar protegiendo, de cuidar educando, generando un ambiente de respeto y confianza que garantice los derechos de los estudiantes, fomente la diversidad y fortalezca la convivencia democrática.
El trabajo fue coordinado por el equipo docente de 1° y 2° ciclo (Grado Múltiple A) y 1° CBS, 1° y 2° a cargo de las profesoras Mónica Ramos, Adriana García y Vanesa Alcalá, quienes planificaron y facilitaron las actividades.
La jornada se desarrolló en un clima de escucha activa y participación, alentando a los estudiantes a expresar emociones, compartir experiencias y reflexionar colectivamente sobre las problemáticas vinculadas al suicidio, sus mitos y posibilidades de prevención.
Se implementaron diversas dinámicas extraídas y adaptadas del material de referencia.
El desarrollo de estas actividades generó un impacto muy positivo en la institución. Se observó un alto nivel de participación, un clima de confianza, respeto que favoreció la circulación de la palabra, el fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes y docentes. La jornada permitió desmitificar creencias en torno al suicidio, instalar la idea de que es una problemática prevenible y promover la importancia de contar con redes de apoyo y acompañamiento. Asimismo, el trabajo realizado reafirmó el compromiso del equipo docente con el cuidado de quienes cuidan, promovió la articulación interdisciplinaria entre áreas, se trabajó en la ejecución de proyectos preventivos en el marco del PAI, asegurando un abordaje integral y sostenido en el tiempo.