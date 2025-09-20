Con el objetivo de prevenir incendios e incidentes en espejos de agua y áreas naturales, el Ministerio de Energía y Ambiente pondrá en marcha un operativo integral de seguridad durante las celebraciones por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

La medida se ejecutará en coordinación con la Policía de Mendoza, el Departamento de Náutica, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos, e incluirá controles en embarcaciones, fiscalización de normativas de navegación y acciones de prevención de incendios.

Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas, destacó que “el operativo del Día de la Primavera es esencial para mantener la seguridad en nuestras áreas protegidas y espejos de agua. La colaboración entre el Departamento de Náutica, el Plan Provincial Manejo del Fuego y la Policía es clave para prevenir incidentes y asegurar que todos disfruten de nuestras aguas y áreas naturales protegidas con responsabilidad.

“Es fundamental que mendocinos y turistas respeten las normativas para disfrutar de manera segura de nuestras bellezas naturales. El operativo de este fin de semana tiene como objetivo garantizar la seguridad de los navegantes y el cuidado del ambiente”, afirmó.

En los espejos de agua, los equipos de inspección verificarán que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente, los elementos de seguridad obligatorios y que no superen la capacidad autorizada. Además, se controlará la navegación nocturna, prohibida en todos los embalses y ríos de Mendoza, con sanciones que pueden alcanzar hasta $4.200.000, según la gravedad de la infracción.

Se recuerda que para utilizar embarcaciones en los espejos de agua de la provincia es obligatorio respetar los horarios de navegación, usar chaleco salvavidas en todo momento, prestar asistencia en caso de emergencia, mantener la embarcación identificada con matrícula visible y contar con carnet habilitante junto con seguro vigente en los motores superiores a 10 HP.

Asimismo, se recomienda consultar el pronóstico del tiempo antes de zarpar, revisar los elementos de seguridad y llamar al 911 en caso de accidente.

Se recuerda que está prohibido bañarse en canales de riego y cauces no habilitados, conforme lo establece la Ley 9009 del Código Contravencional. Esta medida busca evitar accidentes y preservar la seguridad de la población, con sanciones que incluyen multas e incluso arresto.

Prevención de incendios con multas de hasta $58.800.000.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego reforzará los controles en zonas vulnerables para reducir riesgos, con patrullas permanentes y controles para que no se enciendan fogatas en áreas que no estén expresamente autorizados.

Se advierte que encender fuego en lugares no habilitados está prohibido y que las multas por incendios intencionales en áreas no autorizadas pueden superar los $58.800.000.

El Ministerio de Energía y Ambiente invita a la ciudadanía a celebrar el Día de la Primavera en un marco de cuidado y responsabilidad, respetando las normativas para asegurar una experiencia segura y sin incidentes.