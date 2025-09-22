Día del Empleado de Comercio: cómo funcionarán los negocios el lunes en Mendoza

Según lo informado por el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), encabezado por Fernando Ligorria, y en acuerdo con las cámaras empresariales UCIM, CECITYS y la Federación Económica de Mendoza (FEM), la jornada será no laborable para el sector, abarcando supermercados, mayoristas y comercios de Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur.

En la práctica, la mayoría de los locales permanecerán cerrados durante toda la jornada, al igual que las grandes cadenas de supermercados y mayoristas. Sin embargo, los negocios atendidos por sus dueños, como almacenes, kioscos y comercios barriales, podrán abrir normalmente, sin obligación de pagar recargos.

Los empleados mercantiles no estarán obligados a trabajar y percibirán su salario habitual. En caso de que sean convocados por sus empleadores, deberán recibir el pago del día con un recargo del 100%, tal como ocurre en los feriados nacionales.

La medida busca resguardar el derecho al descanso de los trabajadores de comercio, uno de los sectores más numerosos del empleo privado en Mendoza. Además, trasladar la celebración a un lunes permite organizar mejor la actividad económica y evitar la apertura parcial de locales.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/sociedad/dia-del-empleado-de-comercio-como-funcionaran-los-negocios-el-lunes-en-mendoza/