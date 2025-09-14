Detienen en Mendoza a integrantes de una organización dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes

Por disposición judicial se ejecutaron nueve allanamientos en inmuebles ubicados en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia.

Como resultado se incautó cocaína y marihuana fraccionada, 83 plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, más de 5.000.000 de pesos y 1800 dólares, 27 celulares, un invernadero móvil, siete rodados, y otros elementos de interés a la causa.

Efectivos de Gendarmería Nacional dependientes de la Agrupación XI «Cuyo» procedieron a materializar lo dispuesto por el Juzgado Federal Nro 3, Secretaría Penal «E», y la Fiscalía Federal Nro 3 de Mendoza, en el marco de una investigación sobre actividades compatibles y tipificadas en la Ley 23.737. Cinco hombres y tres mujeres quedaron detenidos, fueron trasladados y alojados en la Unidad Penitenciaria Federal U32 a disposición de la Justicia.