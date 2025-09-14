Detienen en Mendoza a integrantes de una organización dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes

Por disposición judicial se ejecutaron nueve allanamientos en inmuebles ubicados en los departamentos de Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia.
Como resultado se incautó cocaína y marihuana fraccionada, 83 plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, más de 5.000.000 de pesos y 1800 dólares, 27 celulares, un invernadero móvil, siete rodados, y otros elementos de interés a la causa.
Efectivos de Gendarmería Nacional dependientes de la Agrupación XI «Cuyo» procedieron a materializar lo dispuesto por el Juzgado Federal Nro 3, Secretaría Penal «E», y la Fiscalía Federal Nro 3 de Mendoza, en el marco de una investigación sobre actividades compatibles y tipificadas en la Ley 23.737. Cinco hombres y tres mujeres quedaron detenidos, fueron trasladados y alojados en la Unidad Penitenciaria Federal U32 a disposición de la Justicia.
Teniendo en cuenta las pesquisas realizadas por gendarmes de la Unidad de Inteligencia Criminal «Mendoza», con apoyo de integrantes del Grupo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Mendoza» de la Fuerza, el Magistrado ordenó se efectúen el registro de domicilios con la finalidad de constatar la existencia de sustancias estupefacientes, elementos de corte, fraccionamiento, estiramiento y/o cualquier otro elemento de interés para la causa.
Las Unidades intervinientes con el apoyo de los Escuadrones 28 «Tunuyán» y 64 «Mendoza» más personal de Criminalística y Estudios Forenses, allanaron los inmuebles y secuestraron: 208,8 gramos de cocaína; frascos de vidrio con 1657,1 gramos de picadura de marihuana; 83 plantas de cannabis sativa; cinco vehículos, dos motos; 27 teléfonos; 3 balanzas de precisión; un invernadero móvil, lámparas, ventiladores, selladores, termómetros, fertilizantes, entre otros elementos destinados a invernaderos. También se incautó 5.906.200 pesos y 1800 dólares; y documentación relevante.
