Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en una de las principales provincias avícolas

Este nuevo caso alarma al sector ya que Entre Ríos es una de las principales provincias productoras tanto de carne aviar como de huevos.
Según el comunicado oficial, tras recibir una notificación por alta mortandad de las aves, agentes del Senasa tomaron muestras y las enviaron al Laboratorio Nacional, en Martínez, que horas más tarde confirmó el diagnóstico. El equipo oficial de terreno dispuso rápidamente el sacrificio y la disposición final de las aves, con posterior limpieza y desinfección del predio afectado.
Para quienes cuenten con aves de traspatio, agregó, es importante mantenerlas en espacios protegidos, para evitar un eventual contacto con aves silvestres (principales transmisores del virus); limpiar y desinfectar periódicamente los gallineros; utilizar ropa y calzado exclusivo para la manipulación de las aves y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida de los gallineros.
Este caso se suma al que se detectó el 20 de agosto pasado en aves de corral en la provincia de Buenos Aires, más precisamente, en Los Toldos, lo que provocó que Argentina suspendiera temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad.
