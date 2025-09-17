Destacada actuación de tiradores sanrafaelinos en los «Juegos Argentino de Alto Rendimiento»

El Tiro Federal Argentino de San Rafael tuvo una sobresaliente participación en los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), llevados a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

En esta prestigiosa competencia, los tiradores Mauro Mella y Josefina Mella representaron con orgullo al club sanrafaelino y a la provincia de Mendoza en la disciplina de Pistola de Aire a 10 metros.

En la categoría masculina, Mauro Mella logró posicionarse en el 6º lugar durante la etapa clasificatoria, lo que le permitió acceder a la final olímpica, reservada para los ocho mejores tiradores del país. En una definición altamente competitiva, mantuvo su rendimiento y finalizó también en la sexta posición.

Por su parte, Josefina Mella, quien fue la abanderada de la delegación mendocina en la ceremonia de inauguración, tuvo una destacadísima actuación en la categoría femenina. Alcanzó el 2º puesto en la clasificación general, lo que le aseguró su lugar en la final olímpica. Allí demostró su gran talento y nivel competitivo, adjudicándose la medalla de plata. Su logro toma más relevancia dado que la provincia de Mendoza obtuvo en total 7 medallas de las cuales tres fueron de plata y cuatro de bronce.

Sin dudas un año extraordinario para nuestra deportista que hace apenas unos días lograra la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y el título de campeona nacional junior.

Luciano Crescitelli

Secretario