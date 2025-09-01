Deportes para Todos: un encuentro de recreación, cultura y educación en San Rafael

El jueves 28 de agosto, el Parque Mariano Moreno se transformó en un verdadero centro de encuentro y alegría gracias al evento “Deportes para Todos”, organizado por por el equipo de supervisión, Directivo, Docente, no docente, estudiantes con el apoyo de la dirección permanente de Jóvenes adultos a cargo del Profesor Erico Arias

Desde temprano, el parque comenzó a llenarse de risas, movimientos y entusiasmo: estudiantes, docentes y familias se reunieron para disfrutar de una jornada de deporte, música, arte y tradición.

El evento reunió a diversas instituciones educativas de la región, fortaleciendo la integración entre alumnos de distintos niveles y anexos. Entre los participantes se encontraban:

CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo , con sus estudiantes de 1º y 2º ciclo Básico, Nivel Primario, Grados Múltiples B y D, y el aula satélite de Capitán Montoya , 1º y 2º ciclo Básico, Grado Múltiple C.

, con sus estudiantes de 1º y 2º ciclo Básico, Nivel Primario, Grados Múltiples B y D, y el aula satélite de , 1º y 2º ciclo Básico, Grado Múltiple C. CEBJA 3-076 Cora Teijeiro de Acosta , ubicado en Sarmiento 351, Salto de las Rosas, Distrito Cañada Seca, junto a su Aula Satélite Nº1, Sarmiento N°300, quienes participaron activamente en todas las disciplinas y actividades recreativas.

, ubicado en Sarmiento 351, Salto de las Rosas, Distrito Cañada Seca, junto a su Aula Satélite Nº1, Sarmiento N°300, quienes participaron activamente en todas las disciplinas y actividades recreativas. CEBJA 3-097 Arnaldo Arturo Lindauer , con alumnos del Aula Núcleo y Anexo 3 en Rama Caída , Anexo 1 en Cuadro Benegas , Anexo 4 en Isla Río Diamante y Anexo 5 en Barrio El Sosneado , demostrando un gran compromiso con la actividad colectiva.

, con alumnos del Aula Núcleo y Anexo 3 en , Anexo 1 en , Anexo 4 en y Anexo 5 en , demostrando un gran compromiso con la actividad colectiva. CEBJA 3-227 “Prof. María Elena Izuel” , del distrito Las Malvinas , con estudiantes del aula sede de Malvinas Norte y del aula anexa de Tres Vientos , aportando entusiasmo y creatividad.

, del distrito , con estudiantes del aula sede de y del aula anexa de , aportando entusiasmo y creatividad. CEBJA 3-102 “Combatientes de Malvinas”, Núcleo 3-102 y Anexos 3-102/1, quienes sumaron presencia y energía al encuentro.

Desde el inicio, se respiró un ambiente de alegría y camaradería. Los estudiantes pudieron participar en distintas disciplinas deportivas, incluyendo fútbol, vóley, tejo, metegol y ping-pong, mientras la música acompañaba cada movimiento y marcaba el ritmo de la jornada. Los docentes guiaron ejercicios y actividades, fomentando la participación de todos, desde quienes se movían con gran destreza hasta quienes se animaban a probar algo nuevo por primera vez.

El aspecto cultural también estuvo muy presente. Las tortas fritas, preparadas por los profesores del área de panificación de cada institución, ofrecieron un momento de disfrute y aprendizaje.

Esta actividad no solo agasajó a los participantes, sino que también permitió a los alumnos poner en práctica técnicas de manipulación de alimentos y elaboración, combinando lo recreativo con la enseñanza.

Además, el mate tradicional, presente en cada agrupación, reforzó la identidad cultural y ofreció un espacio de intercambio y conversación entre los estudiantes y docentes.

El arte y la creatividad se integraron de manera natural a la jornada. En distintos espacios del parque, docentes y alumnos expresaron su talento mediante el dibujo y otras manifestaciones artísticas, aportando color, movimiento y originalidad al encuentro. La combinación de deporte, música y arte convirtió la actividad en una experiencia completa de integración y expresión.

Cada institución aportó su impronta al evento. Los estudiantes del CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo se destacaron por su entusiasmo en las competencias de fútbol y metegol, mientras que los alumnos del CEBJA 3-076 Cora Teijeiro de Acosta se lucieron en vóley y ping-pong, generando un ambiente de juego limpio y cooperación.

Por su parte, los participantes del CEBJA 3-097 Arnaldo Arturo Lindauer y sus anexos mostraron creatividad y energía en las actividades guiadas por los docentes, y los alumnos del CEBJA 3-227 “Prof. María Elena Izuel” compartieron sus expresiones artísticas y habilidades en juegos recreativos.

Finalmente, los integrantes del CEBJA 3-102 “Combatientes de Malvinas” aportaron alegría y dinamismo, colaborando en la organización de los espacios de juego y acompañando a los más pequeños en las actividades.

El evento no solo promovió la actividad física, sino también valores fundamentales como el trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación. Los estudiantes aprendieron a interactuar, respetar turnos, animar a sus compañeros y celebrar los logros colectivos, creando un clima de amistad y participación que se extendió más allá del parque.

El Supervisor de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, Lic Pablo Moralejo expresaba que estas actividades, están motivadas por la difusión, el ingreso, permanencia y egreso. Como así favorecer la trayectoria educativa de los estudiantes, es de destacar la participación de más de 200 alumnos que se dieron cita a tal evento

“Deportes para Todos” se consolidó como un espacio donde la educación, la cultura y la recreación se entrelazan. Cada detalle, desde la música que acompañaba los ejercicios hasta la preparación de tortas fritas y la presencia del mate, contribuyó a fortalecer la identidad de los alumnos y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. La jornada también permitió que docentes y estudiantes compartieran momentos de disfrute, aprendiendo y enseñando a través de la actividad física, la expresión artística y las tradiciones culturales.

En conclusión, la actividad realizada el jueves 28 de agosto en el Parque Mariano Moreno dejó una huella positiva en todos los participantes. La Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael demostró, una vez más, su compromiso con la formación integral de sus alumnos, promoviendo espacios donde el deporte, la cultura y la recreación se unen para construir experiencias significativas y memorables. Este tipo de encuentros refuerza la importancia de la educación integral, en la que cada estudiante puede desarrollarse plenamente, en un ambiente de respeto, creatividad y colaboración.

“Deportes para Todos” se convirtió así en un verdadero emblema de la Sección V, un encuentro que no solo celebra la actividad física, sino también la cultura, la tradición y la unión de la comunidad educativa, dejando un mensaje claro: aprender, compartir y disfrutar juntos es posible en cada momento y en cada espacio