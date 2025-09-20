El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) realizará la cuarta edición de la Media Maratón Comunidad, Deporte y Policía – Crio. (R) Elio Olmos. La actividad tendrá lugar el domingo 19 de octubre a las 8 desde el Predio de la Virgen, en Guaymallén, y convoca a la comunidad mendocina a participar en distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

Además de la actividad deportiva, la jornada tendrá un fuerte enfoque social y de prevención, al coincidir con el Día de la Madre y el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello, se instalarán carpas saludables con información y controles, habrá sorteos para las madres presentes y actividades recreativas para toda la familia.

La directora de Capacitación del IUSP, Paula Vetrugno, destacó que el lema de este año es Comunidad, Deporte y Policía, ya que busca integrar a la institución policial con la comunidad desde un enfoque saludable. A su vez, resaltó la participación de diversas instituciones como la Municipalidad de Guaymallén, la Dirección de Adultos Mayores, la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, la Subsecretaría de Deportes y la Universidad Maza, entre otras.

El director ejecutivo del IUSP, Juan Ignacio Nasif, subrayó la importancia de este espacio como instancia de integración entre los cadetes —futuros efectivos policiales—, el personal policial y las familias mendocinas: “Cada año participan cientos de personas de toda la provincia compartiendo una jornada de deporte e integración. Es un esfuerzo enorme, pero vale la pena estrechar los lazos con la comunidad”.

Por su parte, el director general del IUSP, Alberto Rivero, afirmó que la actividad física es un pilar en la formación de los cadetes: “La salud y el deporte son fundamentales en nuestra institución. Los docentes y el personal del IUSP también se suman a esta maratón, promoviendo el hábito de una vida saludable”.

La invitación está dirigida especialmente a personal policial y penitenciario y a alumnos del IUSP, pero es abierta a toda la comunidad mendocina: deportistas, familias y público en general que deseen disfrutar de una jornada saludable y de integración.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRjinx1jplQp1dvUhGGZ-b3pZn93IH_GuW6ueW9ZS_HtI34g/viewform