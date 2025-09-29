Cuidar la salud mental, una prioridad en la comunidad educativa – El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz”

El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, reafirma su compromiso con el bienestar emocional, entendiendo que la salud mental es tan esencial como el aprendizaje. Por ello, durante todo el año, y especialmente en el Mes de la Salud Mental, la institución impulsa actividades que promueven hábitos saludables y fortalecen el cuidado personal y colectivo.

En este marco, el Lic. Diego Morales, trabajador social del CEBJA, junto a los estudiantes del núcleo y del anexo de la Biblioteca, llevó adelante una propuesta significativa: la elaboración de un calendario de buenos hábitos destinado a fomentar acciones diarias que favorezcan el equilibrio emocional y el bienestar integral.

A su vez, los estudiantes de Primer Año CBS Segunda, acompañados por la profesora Leticia Fernández de Formación Ética y Ciudadana, confeccionaron cajitas con frases motivadoras y golosinas, un gesto simple pero profundo, que demuestra cómo una palabra de aliento o una pequeña muestra de afecto pueden convertirse en un verdadero mimo para el alma.

De esta manera, el CEBJA continúa fortaleciendo su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, recordando que cuidar la salud mental es una tarea diaria que mejora la vida de toda la comunidad.