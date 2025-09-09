Crianza respetuosa: una mirada que pone en el centro a niños, niñas y adolescentes

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, a través del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), desarrolla programas de difusión y concientización sobre la importancia de una crianza respetuosa. Esta iniciativa apunta a priorizar el trato hacia los niños y niñas como individuos con derecho a ser escuchados, comprendidos y valorados, fomentando su autonomía y fortaleciendo su autoestima desde edades tempranas.

Desde el municipio remarcan que acompañar a los hijos e hijas con comprensión y empatía no significa ser permisivos. La crianza respetuosa implica establecer límites claros y coherentes, explicando las razones detrás de cada norma y promoviendo la reflexión y el diálogo dentro del ámbito familiar. Este enfoque busca transformar la relación entre adultos y niños, pasando de la autoridad impositiva al acompañamiento consciente y afectivo.

La propuesta también contempla talleres, charlas y capacitaciones destinadas a familias, docentes y cuidadores, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para manejar conflictos, expresar emociones de manera saludable y fortalecer la comunicación entre padres e hijos. De este modo, se apunta a construir entornos seguros y estimulantes donde cada niño y niña pueda desarrollarse integralmente, respetando sus tiempos, intereses y particularidades.

El lema que guía esta política municipal es claro: “Cada niño brilla a su manera, ¡Déjalo brillar!”. La iniciativa busca convertirse en un factor de cambio positivo, promoviendo la confianza, la autoestima y el bienestar emocional de los más pequeños, mientras se consolida una comunidad más consciente, empática y comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia.

Malargüe reafirma así su compromiso con la niñez y la familia, convencido de que invertir en una crianza respetuosa es sembrar valores que acompañarán a las nuevas generaciones a lo largo de toda su vida.