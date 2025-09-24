Cornejo y Marinelli firman la entrega del Acueducto Ganadero Monte Coman-La Horqueta

Lo recibe Irrigación de parte de la Provincia, con cláusulas que regulan la operación y mantenimiento de la obra.

En un acto significativo para el desarrollo hídrico de Mendoza, este martes el Gobernador Alfredo Cornejo y el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, firmarán el Acta de Entrega de la obra “Acueducto Ganadero Monte Coman-La Horqueta, San Rafael-La Paz Mendoza”, por parte de la Provincia al organismo del agua.

Este evento se llevará a cabo en la Ciudad de San Rafael y marca un hito en la gestión de recursos hídricos en la región.

El Acueducto Ganadero tiene como objetivo mejorar la infraestructura de riego y el abastecimiento hídrico para las actividades productivas en la zona, beneficiando a numerosos productores y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agropecuario.

En el Acta de Entrega se establecieron varias cláusulas que regulan la operación y mantenimiento de la obra. Irrigación, a través de la Inspección de Cauce creada específicamente para este fin, asume la competencia territorial en relación con el

acueducto, asegurando la administración técnica y operativa de la infraestructura.

Las partes involucradas también reafirmaron que esta entrega se encuentra en línea con el convenio de colaboración firmado en octubre de 2022, lo que refuerza el compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la infraestructura hídrica de Mendoza.

Canal Serú Civit Cornejo y Marinelli también recorrieron un tramo del conocido canal Serú Civit, donde se realizarán obras que contemplan la impermeabilización y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³, lo que facilitará un riego programado y adaptado a las necesidades de los productores.

El proyecto es canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Revestimiento: 2,6 km

Reservorio: 190 mil m3

Beneficiará: 2293 ha

Presupuesto oficial actualizado: $5.040.680.000

Mejor oferta: $4.473.670.982 (-11,25%)