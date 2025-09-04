Cornejo y Latorre se reunieron con el nuevo CEO de Aconcagua Energía, quien destacó el petróleo no convencional de Mendoza

El Gobernador y la ministra de Energía y Ambiente recibieron en Mendoza al nuevo CEO de Aconcagua Energía, Pablo Iuliano. El directivo explicó las acciones que van a realizar para mantener los niveles de producción e incluso buscar incrementarlos.

Tras el proceso de reestructuración que vivió Aconcagua Energía en las últimas semanas, el Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, recibió una comitiva de los nuevos dueños de la empresa energética, encabezada por su director ejecutivo o chief executive officer (CEO), Pablo Iuliano.

En la reunión participaron también el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Por el lado de Aconcagua Energía, Diego Celaá, director de finanzas o chief financial officer (CFO); Andrés Ponce, gerente de Operaciones, y Juan Crespo, gerente de Relaciones Institucionales e Inversión Social.

Al finalizar el encuentro, Latorre aseguró que los nuevos directivos “destacaron cuáles son las perspectivas que tienen respecto de las inversiones de la empresa en Mendoza, y las acciones que van a realizar para mantener los niveles de producción e incluso buscar incrementarlos”.

“A su vez, los directivos destacaron el potencial no convencional de la provincia de Mendoza y nos comentaron los trabajos que se están proponiendo para desarrollar esas oportunidades, con especial foco en el (no convencional) NOC del área de Payún Oeste”, agregó Latorre.

Por su parte, Pablo Iuliano, nuevo CEO de Aconcagua Energía, destacó que “Mendoza con el no convencional tiene una oportunidad que no se ha explorado del todo ni desarrollado. Para entender cómo funciona el sistema no convencional se requiere seguir avanzando. Sabemos que el recurso está, y creemos que se trata de una gran oportunidad para el futuro energético de la provincia”.

Iuliano también resaltó la importancia de fortalecer la producción convencional. “Hay un negocio que todavía tiene margen para crecer. Debemos ser eficientes y avanzar en la incorporación de capital y materiales. Vamos a estabilizar la producción. Eso es clave para apuntalar el desarrollo inmediato”, aseguró.

Aconcagua Energía ratificó su interés en seguir apostando por Mendoza aprovechando la solidez de sus profesionales y las condiciones naturales de la provincia, que la posicionan como un actor estratégico en el mapa energético nacional.

El plan de trabajo

El proyecto hidrocarburífero Payún Oeste, ubicado en Malargüe, tenía previsto invertir 8 millones de dólares en los próximos diez años, de los cuales 7 millones se ejecutarán en los primeros cinco.

El plan de trabajo ─contempla la reactivación de pozos inactivos, estudios geológicos avanzados, la perforación de un nuevo pozo, la instalación de infraestructura de superficie y el saneamiento de pasivos ambientales─ se mantendrá tal como fue planificado.

Se trata de un bloque que llevaba más de una década sin actividad y cuya puesta en valor aportará producción incremental, generación de empleo y nuevas regalías para la Provincia.

Payún Oeste se ubica sobre la lengua mendocina de Vaca Muerta y presenta un potencial no convencional validado por estudios provinciales, con parámetros de calidad de roca favorables para proyectos de ese tipo.

Además de Payún Oeste, Aconcagua Energía opera en Mendoza las áreas Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur, lo que representa más de 130 millones de dólares comprometidos en proyectos de oil and gas (petróleo y gas) donde han sobrecumplido los montos de inversión.

En el campo de las renovables, la empresa concluyó la construcción y la puesta en marcha de los parques solares Aconcagua I (90 MW) y Aconcagua III (25 MW), ambos en Luján de Cuyo, que ya inyectan energía al sistema eléctrico nacional.

Reestructuración financiera y nuevos accionistas

La visita de Iuliano se dio en el marco del proceso de reestructuración financiera y comercial que llevó adelante la compañía con un nivel de adhesión superior al 94,4% de su pasivo. En este contexto, Tango Energy adquirió el 93% del capital social de Aconcagua Energía y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, convirtiéndose así en la accionista controlante.

La operación incluyó una capitalización de 36 millones de dólares, recursos que ─según destacó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores─ fortalecerán el patrimonio y respaldarán una visión de crecimiento sostenido, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de la red de operaciones en Argentina.

En simultáneo, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital mediante la emisión de más de 26,6 millones de acciones ordinarias Clase A, suscriptas íntegramente por Tango Energy. Con esta integración de $ 12.138 millones, el capital social de Aconcagua Energía se elevó de $ 2 millones a $28,5 millones.