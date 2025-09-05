El gobernador Alfredo Cornejo defendió la modificación el Estatuto del Empleado Público que el oficialismo impulsa en la Legislatura y apuntó contra Mario Adaro y Omar Palermo, ministros de la llamada ala peronista de la Suprema Corte y los acusó de ser “provagos“.

Cornejo aseguró que las reformas que impulsa son necesarias y buscan que no queden en planta permanente aquellos empleados que no hayan pasado por un concurso público.

“Nosotros lo que estamos haciendo en esta legislación es que nadie esté estable en la planta permanente del Estado si no lo ha ganado por concurso. Pero se puede emplear interino, y el que está interino, lo hará con la ley de contrato de trabajo de cualquiera que trabaja en el sector privado. Es decir, que se puede echar a un empleado que no sea de planta con justificación o sin ello, indemnizando en el último caso“, explicó Cornejo.

Tras esto, apuntó directamente contra Adaro y Palermo, a quienes acusó de fallar “siempre en contra de la Provincia“.

“Estamos sacando esta ley porque estamos cansados de que Palermo y Adaro, jueces de la Sala Segunda, que son provagos y proempleado público, nos saquen todos los juicios en contra. Nos estamos blindando, con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado“, lanzó el mandatario provincial.

Finalmente, aseguró que esta medida lo que busca en definitiva es “premiar a aquel que haga bien su trabajo” y afirmó que esto permitirá que mejoren los sueldos de los empleados públicos.

“Queremos premiar a los buenos policías, buenos docentes, buenos médicos. Nosotros hoy tenemos una pirámide salarial muy achatada. Los empleados públicos en general cobran sueldos bajos. Son gracias paritarias mal encaradas. Entonces, eso lo estamos cambiando en paritaria donde ofrecemos ítems de productividad, etcétera, como las empresas privadas intentan hacerlo en todos los temas de servicio“, cerró el mandatario.