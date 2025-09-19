El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Seguridad y Justicien, avanza en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sur provincial con la licitación de la obra de demolición y construcción de la Comisaría 42 y la Oficina Fiscal de Cañada Seca, en San Rafael.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $961.204.000 y un plazo de ejecución de 365 días corridos a partir del acta de inicio. La apertura de sobres se realizará el 8 de octubre de 2025, en el 7° piso de la Casa de Gobierno.

Un edificio nuevo y moderno

Actualmente, la dependencia funciona en un inmueble contiguo al Centro de Salud 130, en condiciones no óptimas, lo que representa un riesgo para la habitabilidad. Por ello, se ha priorizado la demolición total y la construcción de un edificio nuevo de 398,5 m², diseñado para brindar mayor seguridad, eficiencia y comodidad tanto para el personal policial como para la comunidad.

El proyecto incluye:

 Área administrativa: sala de espera, guardia, oficinas de secuestros judiciales, género, operaciones, archivo, despachos de Comisario y Subcomisario.

 Área de servicios: sanitarios y vestidores para el personal, cocina comedor, depósitos, sala de máquinas.

 Área de calabozos: celdas, sala de requisa, sanitarios para detenidos.

 Oficina Fiscal: oficinas de trabajo, despachos privados, office y academia.

Calidad constructiva y accesibilidad

La obra se ejecutará con sistema tradicional de construcción, materiales de alta calidad y criterios de durabilidad. El diseño contempla rampas y espacios accesibles, sistemas de seguridad contra incendios, climatización, señalética inclusiva y modernos servicios de electricidad, telecomunicaciones y saneamiento.

La semana pasada se llamó a licitación la refuncionalización de la Comisaría 62 también en San Rafael y sus ofertas se conocerán el 30 de septiembre.

De este modo y con ambas intervenciones, entre otras tantas, la provincia continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, con edificios adecuados para el trabajo policial y fiscal y con espacios seguros y modernos para la atención a la ciudadanía.