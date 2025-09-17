San Rafael, Mendoza miércoles 17 de septiembre de 2025
Con grilla confirmada: Así se vivirá el súper lunes de primavera en el Parque Yrigoyen

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 17 septiembre, 2025

El festival musical “Primavera en el Parque” se realizará el próximo lunes 22 de septiembre en el parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael.

La actividad – en el escenario montado en el predio detrás del teatro Chacho Santa Cruz – arrancará a las 3 de la tarde, con la presentación de “Dj Chocolo”. Luego será el turno de “100 pesos”, “Superliga”, “The Wine”, “Equilibristas”, “Agitados”, “Marien” y “Parecidos”. Para el cierre de un día inolvidable, se presentarán “El Zar” y todo el cuarteto y la fiesta de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Cabe recordar que ante pronósticos de lluvias para sábado y domingo, “Primavera en el Parque” se trasladó al lunes 22, jornada que – además – tendrá actividad reducida por el Día del Empleado de Comercio.

En las próximas horas se brindarán nuevos detalles logísticos y vinculados al operativo de seguridad dispuestos para el evento.

 

