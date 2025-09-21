Cómo se vivió la goleada por 185-0 que marcó un récord en el rugby de Buenos Aires

Así, la diferencia dejó atrás el 160-0 conseguido por Mercedes sobre Las Heras hace una década y se convirtió en la victoria más abultada para un partido de Primera en la Unión. “Nos sorprendió porque ellos no venían mal, habían ganado dos de los últimos tres partidos. Si bien en la tabla había diferencias, siempre es un equipo duro defendiendo, juegan de forwards y si entrás en ese juego se complica”, compartió su sorpresa con ESPN el tercera línea al recordar el juego, a la espera del próximo, que será el sábado que viene como visitante de Obras Sanitarias.

El tercer tiempo fue pura alegría para Glew, aunque en una situación algo incómoda, podría pensarse después de semejante paliza. El capitán reveló, no obstante, que “siempre hubo buena onda, estamos en Desarrollo hace mucho tiempo y nos conocemos de cruzarnos en la cancha”. Y aseguró: “Fue respetuoso todo, con una charla muy amena. Obviamente los chicos no estaban muy contentos ni motivados por el resultado, pero nos felicitaron por el juego, por la intensidad que le metimos y el nivel que mostramos en la cancha”.

La primera etapa había concluido 94-0. Sin embargo, el conjunto ganador nunca evaluó “levantar el pie del acelerador”. Lo explica Marini: “Hay máximo respeto al rival, y al rival se lo respeta jugando todo el partido. No importaba si ya había mucha diferencia, no queríamos aflojar y que nadie sobrara la situación. Queríamos jugarlo serio, 80 minutos y máxima intensidad”. El conjunto del sur fue contundente en su cancha con 27 tries -cinco del octavo Juan Vena y otros cinco del wing Eduardo Losada- y 25 conversiones. Maximiliano Martín totalizó 34 puntos, con un try y 14 envíos a los palos, y Lucas González acertó en las últimas siete patadas cuando quedó en esa función.

A Desarrollo le quedan tres jornadas por delante antes de la unificación en 2026 con Tercera. Defensores de Glew tiene que medirse, además de Obras Sanitarias, con Rivadavia y Ezeiza. “El objetivo ahora es ganar los tres partidos. Hay 15 puntos en juego y queremos los 15. La única forma de hacerlo es entrenando martes y jueves y manteniendo la intensidad los 80 minutos. No parar de correr, sin importar si estamos arriba o abajo en el resultado”, aseguró el jugador. Hoy están terceros, con 62 puntos, por detrás de Berisso (73) y Ezeiza (71).

“No sabemos bien cómo va a ser la unificación, pero ya nos estamos preparando para eso. El campeonato este año está difícil, tienen que darse muchos resultados [para nosotros]. Estamos enfocados en que, cuando termine el campeonato, sigamos siendo la misma cantidad para entrenar en noviembre y diciembre, y hacer la mejor pretemporada posible, que va a ser muy duro el año que viene. Estamos con ganas, sabemos que podemos competirle a clubes de una categoría más arriba. Pero no va a ser fácil y la única forma de lograrlo es entrenando, entrenando y entrenando”, completó Marini ante la cadena deportiva.

