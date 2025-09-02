Cómo germinar semillas de palta en el jardín y obtener el árbol tan deseado

Ahora bien: ¿podemos tener un paltero en nuestro jardín? ¿Es posible germinar una semilla de palta en casa y convertirla en ese árbol tan deseado? La respuesta es sí, pero necesitamos ser pacientes, observar bien y tener en cuenta algunos cuidados clave.

El consumo de palta crece a un ritmo acelerado

Elegir la semilla adecuada

Todo comienza con una buena palta. Lo ideal es seleccionar una fruta madura y, preferentemente, orgánica, ya que las variedades comerciales suelen estar tratadas para evitar la germinación. Para ello, una vez consumido el fruto, se debe extraer cuidadosamente el carozo, evitando dañarlo con cuchillos o utensilios punzantes. Luego, lavarlo con agua tibia para eliminar restos de pulpa y dejarlo secar durante unas horas.

Un detalle importante es que la semilla tiene una parte superior más puntiaguda y una inferior más redondeada. Esta orientación será clave para el proceso de germinación.

Una de las técnicas para germinar semillas de palta es el método del agua, que consiste en suspender el carozo sobre un vaso con agua, de modo que solo la parte inferior esté sumergida. Para lograrlo, se deben insertar tres o cuatro palillos de madera en los costados de la semilla, formando una especie de soporte que permita mantenerla en equilibrio sobre el borde del vaso.

Cómo se debe germinar el carozo según el método del agua

El recipiente debe colocarse en un lugar cálido y con buena luz natural, pero sin exposición directa al sol. El agua debe cambiarse cada dos o tres días para evitar la proliferación de hongos y bacterias. Y, si todo va bien, en unas tres a seis semanas comenzarán a aparecer las primeras señales de vida: una raíz que se extiende hacia abajo y un brote que emerge hacia arriba.

Del vaso a la tierra

Una vez que el brote alcanza unos 15 centímetros de altura y la raíz está bien desarrollada, llegó el momento de trasladarlo a una maceta con tierra fértil. Para ello se recomienda usar un sustrato rico en materia orgánica, con buen drenaje, y una maceta de al menos 20 centímetros de profundidad.

Al plantar, se debe dejar expuesta la parte superior del carozo, sin enterrarlo por completo. El riego debe ser moderado: la palta no tolera el exceso de agua, pero tampoco la sequía prolongada. Lo ideal es mantener la tierra húmeda, sin encharcamientos.

Requiere mucho sol y suficiente humedad Xavier Martín

En cuanto a la luz, el árbol de palta es “exigente”: necesita al menos seis horas diarias de sol directo para crecer con vigor. En climas templados como el de Buenos Aires, puede cultivarse al aire libre durante gran parte del año, aunque en invierno conviene protegerlo de las heladas, especialmente en sus primeros años.

Con el tiempo, la planta puede alcanzar varios metros de altura, por lo que es recomendable trasplantarla al suelo definitivo cuando supere los 60 centímetros. Allí, con espacio suficiente y cuidados constantes, podrá desarrollarse plenamente.

¿Cuándo comemos nuestras primeras paltas?

Ya vimos crecer nuestra planta y, lógicamente, queremos saber cuándo dará sus frutos. Y aquí es donde la paciencia de la que hablábamos al comienzo es fundamental. Un árbol de palta cultivado desde semilla puede tardar entre 5 y 10 años en dar frutos, y no siempre garantiza la misma calidad que el fruto original. Sin embargo, muchos jardineros coinciden en que el proceso vale la pena, no solo por el resultado final, sino por el aprendizaje y la conexión con la naturaleza que implica.

Comer palta semanalmente es clave para incorporar magnesio de forma natural (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Langostinos con cilantro, palta y mango, un plato bien de verano

También se puede incorporar a un sándwich, en la foto con mayonesa de remolacha, zanahorias, hojas verdes y rabanitos Shutterstock

El desayuno ideal: tostada de pan integral, palta y huevo Shutterstock

Cultivar una palta desde cero es mucho más que un experimento botánico. Es un acto de esperanza, una apuesta por el futuro y una forma de reconectar con los ritmos de la naturaleza. En cada brote, en cada hoja nueva, se esconde la promesa de sombra, alimento y belleza. Y todo comienza con una simple semilla.

