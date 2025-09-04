Comenzó un nuevo ciclo del HCD Estudiantil en San Rafael

Con la presencia de autoridades municipales, se puso en marcha un nuevo ciclo del Concejo Deliberante Estudiantil, un espacio que promueve la participación, el debate y el compromiso cívico de los jóvenes de San Rafael. Con la presencia de autoridades municipales, se puso en marcha un nuevo ciclo del Concejo Deliberante Estudiantil, un espacio que promueve la participación, el debate y el compromiso cívico de los jóvenes de San Rafael.

La jornada se desarrolló en el recinto del HCD y comenzó con la toma de juramento a cada uno de los concejales estudiantiles, a cargo del Presidente del Concejo Dr Barcudi. Acompañaron la apertura el secretario de Gobierno, Paulo Campi, y el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

En su mensaje, el Presidente del Cuerpo Legislativo, remarcó la importancia de abrir las puertas del Concejo a las nuevas generaciones:

“Queremos que los jóvenes participen, que se animen a presentar proyectos y que se interioricen sobre el funcionamiento de la política. Este Concejo siempre estará abierto para que sus voces se escuchen. Los proyectos que resulten más relevantes tendrán la posibilidad de ser tratados en el recinto, porque creemos que la mirada juvenil es fundamental para pensar el San Rafael del futuro”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Paulo Campi, puso el acento en el rol del diálogo y la diversidad de opiniones. "Es fundamental enseñar a nuestros jóvenes que no todas las personas pensamos de la misma manera. En tiempos en que al que piensa diferente se lo considera enemigo, debemos recordar que los espacios de debate y de diálogo engrandecen a la política. De allí suelen surgir las mejores ideas para transformar el San Rafael que queremos y proyectarlo hacia el futuro", expresó.

El inicio de este nuevo ciclo del HCD Estudiantil reafirma el compromiso de las instituciones locales con la formación cívica y democrática de los jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos que pueden convertirse en políticas concretas para la comunidad.