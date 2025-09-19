Comenzó el proceso licitatorio para la concesión de locales de la ex terminal

En las últimas horas, el Ejecutivo Municipal ingresó al Concejo Deliberante los pliegos para la concesión y uso de los locales del predio de la ex terminal, cuyas obras se encuentran en su etapa final. Los expedientes fueron derivados a las comisiones de Legislación, Presupuesto y Hacienda para su pertinente tratamiento.

El intendente Omar Félix celebró la noticia y expresó que “es algo muy esperado. Hay mucha expectativa por poder iniciar actividades económicas en los locales del predio de la ex terminal”. En este sentido hizo hincapié en que este proceso licitatorio permite que todos los sanrafaelinos interesados puedan postularse a acceder a un lugar y realzar el espacio de uso público para toda la comunidad.

“A través de un sistema de licitación y con una comisión de pre adjudicación con concejales y entidades del departamento para que haya total transparencia”, remarcó.

Los pliegos se realizaron teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los locales.

LOS LOCALES

Los locales de planta baja suman 7 espacios comerciales, 2 gastronómicos y 1 espacio de grandes dimensiones proyectados para supermercado. El espacio del primer piso, de 1584 metros cuadrados y en el segundo piso hay superficie de 655 metros cuadrados con terraza.

EL PROCESO

Ahora, las comisiones del Concejo Deliberante analizarán y evaluarán los pliegos. Una vez que se logre la aprobación en el recinto, la documentación regresa al Ejecutivo y en ese momento se podrán recibir las diferentes propuestas por parte de los interesados y comenzar la selección de iniciativas.