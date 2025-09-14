Coimas en Andis: Diego Spagnuolo deberá justificar el origen de los dólares hallados en su caja de seguridad

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta reponerse del duro revés sufrido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, enfrenta además un frente judicial que no da tregua. La causa en cuestión investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde está involucrado Diego Spagnuolo .

El pasado jueves por la noche, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo se presentó espontáneamente ante la Justicia y declaró durante más de cuatro horas ante el fiscal Franco Picardi. En su testimonio, confirmó el contenido de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS.

Otro procedimiento consistió en revisar los registros de ingreso y egreso del country Alto de Campo Grande, en Villa Rosa (Pilar), donde reside Spagnuolo, desde enero de 2024 hasta el inicio de la investigación. Una inspección similar se efectuó en el Pato Country Club, en Berazategui, en una propiedad vinculada a Daniel María Garbellini, quien fuera segundo al mando en la ANDIS.

En su declaración, Cerimedo afirmó que Spagnuolo le había transmitido personalmente lo mismo que luego se oyó en los audios filtrados. Además, un detalle no menor: la esposa de Cerimedo había trabajado como auditora dentro de la misma agencia estatal.

Cómo sigue la causa de las coimas en Andis

Respecto a su situación patrimonial, Spagnuolo había declarado tener 25 mil dólares al asumir su cargo en 2024. Sin embargo, en la caja de seguridad se encontraron 55 mil dólares adicionales, cuyo origen aún no ha justificado. A la fecha, tampoco presentó la declaración jurada obligatoria al dejar su función pública, cuyo plazo legal vence el 21 de septiembre.

Otro dato llamativo fue la renuncia de los abogados de Spagnuolo el viernes, pocas horas después de los allanamientos. Alegaron motivos personales y subrayaron que están protegidos por el secreto profesional.

Si Spagnuolo no logra explicar el origen del dinero encontrado, podría ser imputado por enriquecimiento ilícito en su rol de funcionario público. Mientras tanto, la investigación judicial se amplía, apuntando también a posibles sobreprecios en contrataciones de la ANDIS y el supuesto retorno de coimas, según surge de los audios que están en poder de la Justicia.

Todo indica que la declaración de Cerimedo fue clave para motivar los allanamientos en los countries. Para el próximo jueves está previsto que se levante el secreto de sumario y que se resuelva el pedido de nulidad presentado por los abogados de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/coimas-andis-diego-spagnuolo-debera-justificar-el-origen-los-dolares-hallados-su-caja-seguridad-n5962879