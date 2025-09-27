La Dirección General de Escuelas presentó este viernes en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael la propuesta educativa de los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario, una iniciativa que permite combinar la formación en oficios con la finalización de nivel secundario.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, participó de la jornada y destacó la importancia de esta nueva oferta educativa. “Los adultos pueden terminar sus estudios secundarios y además sumar una formación técnico profesional. En esta segunda mitad del año ya está en marcha esta propuesta en San Rafael, que estará funcionando en el CENS 3-428 Arturo Blanco, con dos ofertas: una de turismo y hotelería y la otra de diseño multimedial”, explicó .

La funcionaria remarcó que la formación “está destinada a mayores de 18 años y es para aquellos que no hayan terminado el nivel secundario sumando la certificación oficial como técnico profesional”.

En tanto, el director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Erico Arias, dijo que los CEPAS van a tener la certificación de finalización de nivel secundario y la formación en oficios. “Es un bachiller profesional, es decir que las materias básicas están relacionadas con la formación profesional. A las dos propuestas que acercamos a San Rafael sumamos en General Alvear programación y diseño multimedia y en Malargüe sumamos programación”.

“Para esta segunda etapa de los CEPAS ya están abiertas las inscripciones. “Queremos capacitar y formarlos para terminar la secundaria y puedan ingresar al mundo laboral con los estudios obligatorios cumplidos”, agregó Arias.

Esta experiencia educativa propone también el trabajo articulado con empresas, sindicatos y otros organismos de la sociedad civil. “En este año empezamos con 200 estudiantes que están cursando”, sostuvo Erico Arias.