Celebrarán este sábado el Día Mundial del Turismo con música en vivo y muchas sorpresas

Este sábado 27 de septiembre, Malargüe se prepara para celebrar el Día Mundial del Turismo con una jornada llena de actividades para todos los gustos. Desde las 15:00 horas en el Parque de la Dirección de Turismo, te esperamos para disfrutar de una tarde especial con música en vivo, un paseo de artesanos, un planetario móvil, un museo itinerante, y ¡muchas sorpresas más!

Será una jornada ideal para disfrutar en familia, aprender sobre el turismo y la cultura local, y divertirse al aire libre. En el paseo de artesanos, podrás encontrar productos únicos creados por manos locales, mientras disfrutas de las presentaciones en vivo de Mauri Méndez y Sebastián Farreyra.

No te pierdas esta jornada única para celebrar el turismo, la cultura y la diversión en familia. ¡Te esperamos para disfrutar juntos de todo lo que Malargüe tiene para ofrecer!