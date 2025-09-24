CEBJA N° 3-066 presente en la Feria Provincial STEAM 2025

El CEBJA N° 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, dijo presente en la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias STEAM 2025, realizada el martes 23 de septiembre en EducarLab – Parque TIC, Godoy Cruz, la cual contó con la presencia del Director de Línea Prof. Erico Arias. , dijo presente en la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias STEAM 2025, realizada el martes 23 de septiembre en EducarLab – Parque TIC, Godoy Cruz, la cual contó con la presencia del Director de Línea Prof. Erico Arias.

En representación de Primer Año CBS Primera, los estudiantes Sebastián Poblet y Sandra Ulloa participaron junto a la Maestra Tutora Cristina Rodríguez y la Directora del establecimiento, María Fernanda Campi.

Allí presentaron el proyecto "Desafío Matemático", creado junto al profesor de Matemática José Úbeda y la profesora de Informática Belén Jano. Su destacada participación fue reconocida con una Mención especial reconociendo su creatividad y su valioso aporte a la enseñanza de la matemática.

Docentes y estudiantes coincidieron en que fue una experiencia enriquecedora, que permitió mostrar el compromiso, el talento y el trabajo en equipo que se desarrolla día a día en nuestra institución.