Caso YPF: la jueza Preska exige entrega de información sensible antes de la audiencia por la expropiación

La magistrada ordenó a la petrolera remitir correos, mensajes y documentación clave en el juicio por la estatización de 2012.

La entrega de información requerida por la magistrada permitirá determinar si YPF actúa como brazo del Estado argentino.

A menos de un mes de una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la jueza Loretta Preska emitió un nuevo fallo que obliga a YPF a entregar información sensible en el marco del juicio por la expropiación de 2012. La decisión apunta a determinar si la compañía petrolera actúa como un alter ego del Estado argentino.

Entre los puntos principales, la magistrada denegó que YPF pueda presentarse como parte en el proceso de discovery y le otorgó un plazo de 15 días para remitir la información solicitada, que incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros internos.

Según Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, estos datos permitirán a la Justicia evaluar cuán independiente es la empresa de la administración nacional. “Cuanto más autónoma se muestre YPF, menores serán las posibilidades de que los fondos demandantes convenzan a la jueza de que es parte del Estado”, explicó.

Audiencia decisiva y posibles escenarios La audiencia definitiva tendrá lugar el 29 de octubre, cuando Argentina, YPF y los síndicos que reclaman la indemnización expondrán sus argumentos ante un tribunal de tres jueces. En juego está la revisión del fallo de primera instancia, que ordenó al país pagar u$s16.100 millones más intereses a los demandantes, aunque eximió de responsabilidad a la petrolera.

La decisión de la Cámara podría confirmar, modificar o reducir ese monto, y en caso de considerarse que Argentina y YPF son lo mismo, la Justicia podría avanzar sobre los bienes de la compañía para garantizar el pago.