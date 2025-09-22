Calendario 2025: el Gobierno adelantó un feriado y confirmó un «fin de semana largo de cuatro días»

El Gobierno sorprendió con un cambio en el esquema de feriados, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos.
La medida busca incentivar el turismo interno y garantizar fines de semana largos más atractivos para el sector.
El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso
Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
- Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.
- Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.
Y en octubre: confirmaron finde XL
El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10.