Según la Asociación Argentina de Alergia, esta primavera se registró un incremento del 30% en consultas por rinitis, asma y conjuntivitis alérgica. El fenómeno responde a floración anticipada, altas temperaturas y mayor polución.

Los síntomas incluyen congestión nasal, tos seca, picazón y lagrimeo, y suelen confundirse con resfríos. Los médicos aconsejan evitar exposición matinal al aire libre, usar gafas y barbijos, ventilar por la noche y consultar por medicación preventiva.

El Ministerio de Salud emitió recomendaciones generales, mientras farmacias reportan fuerte aumento en venta de antihistamínicos y aerosoles. El impacto se extiende a rendimiento laboral y escolar por problemas de concentración y descanso.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/sociedad/aumentaron-hasta-un-30–las-consultas-por-alergias-en-primavera_a68d954812afd6c32082cc810