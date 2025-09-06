El precio de los alimentos en la última semana mostró una deflación de 0,2% y suma dos períodos en retroceso, según un estudio privado.

Así se desprende del trabajo de la consultora LCG que evaluó el comportamiento del precio de los alimentos entre el miércoles 27 de agosto y el miércoles 3 de septiembre.

En las últimas cuatro semanas los alimentos subieron 2,2%, mientras que la medición punta a punta cayó 0,8%.

Entre los aumentos más importantes se destacan panificados: 2%, azúcar 0,7%, aceites 0,5%, y carnes 0,3%. Estas subas fueron compensadas por bajas en lácteos 0,4%, verduras y frutas 1%.

De esta forma se habría sostenido la desaceleración de las últimas semanas y justifica la previsión de las consultoras de un alza del costo de vida de 1,8% en septiembre.