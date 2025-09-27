Arranca el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina como protagonista: cronograma de la primera fecha

La Selección Argentina empieza su periplo en el Mundial Sub 20
El certamen, que se disputará en Chile, pone primera este fin de semana con la presentación de la Selección Argentina como plato fuerte.
Una nueva edición del Mundial Sub 20, que tendrá a Chile como sede, se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos. El domingo será el turno de la Selección Argentina, que cuenta con la presencia estelar del mendocino Santino Andino.
Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).
Más tarde, a las 20 horas, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.
Fecha y hora de la primera fecha del Mundial Sub 20:
Sábado 27/9:
- Corea del Sur – Ucrania a las 17
- Japón – Egipto a las 17
- Paraguay – Panamá a las 20
- Chile – Nueva Zelanda a las 20
Domingo 28/9:
- Marruecos – España a las 17
- Italia – Australia a las 17
- Cuba – Argentina a las 20
- Brasil – México a las 20
Lunes 30/9:
- Noruega – Nigeria a las 17
- Francia – Sudáfrica a las 17
- Estados Unidos – Nueva Caledonia a las 20
- Colombia – Arabia Saudita a las 20
