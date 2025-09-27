Arranca el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina como protagonista: cronograma de la primera fecha

El certamen, que se disputará en Chile, pone primera este fin de semana con la presentación de la Selección Argentina como plato fuerte.

Una nueva edición del Mundial Sub 20, que tendrá a Chile como sede, se pondrá en marcha este sábado en una jornada que contará con los primeros cuatro partidos. El domingo será el turno de la Selección Argentina, que cuenta con la presencia estelar del mendocino Santino Andino.

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

La Selección Argentina viene de un gran Sudamericano, donde clasificó al Mundial Sub 20 Más tarde, a las 20 horas, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.

La Selección Argentina Sub 20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.

aplastante goleada en el debut ante Brasil por 6-0 y el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final. Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil. Sin embargo, regalaron grandes momentos como lay el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final.