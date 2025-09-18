Agradecimiento por la Donación del Club Ika San Rafael – CEBJA N.º 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

El CEBJA N.º 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, desea expresar su más profundo agradecimiento al Club Ika San Rafael por la generosa donación realizada a nuestra institución.

La misma consistió en alimentos y productos comestibles esenciales, como harina, aceite, azúcar, entre otros insumos fundamentales para el desarrollo del Taller de Panificación: “Amasando en lo de Corita”. Esta valiosa colaboración no solo fortalece las actividades pedagógicas del taller, sino que también representa un apoyo directo a los procesos de formación integral que ofrecemos a nuestros estudiantes.

El Taller de Panificación se ha constituido en una herramienta clave dentro de nuestro proyecto educativo, promoviendo el aprendizaje práctico, la cultura del trabajo, la generación de redes solidarias y el desarrollo de capacidades para el autoempleo. Gracias a aportes como el del Club Ika, podemos continuar brindando experiencias significativas que contribuyen a la inclusión social, educativa y laboral de jóvenes y adultos de nuestra comunidad.

Destacamos la importancia de construir lazos entre las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, como forma de fortalecer el compromiso colectivo con la educación pública, el desarrollo local y la solidaridad.

¡Gracias, Club Ika San Rafael, por ser parte activa de este camino compartido!