Vialidad Mendoza finalizó la pavimentación de la RP 177 y ya asfaltó 65% de la RP 160

Se trata de dos rutas productivas y logísticas clave para San Rafael.

Vialidad Mendoza concluyó la colocación de los 12,6 km de la nueva carpeta asfáltica en la ruta de Los Claveles (RP 177) y ya pavimentó el 65% de los 26 kilómetros de la Ruta Provincial 160, dos rutas de alto impacto para el sector productivo en el departamento de San Rafael.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, visitó ambas obras y destacó que “la ruta de Los Claveles ya la hemos terminado de asfaltar y ahora resta hacer la demarcación horizontal de la calzada, colocar la señalética vertical que la tenemos en depósito y los guardarrail”.

El titular de Vialidad Mendoza precisó que “en los próximos 30 a 45 días la renovación de la RP 177 estará finalizada y para nuestra satisfacción y beneficio de los sanrafaelinos, en los plazos de obras que nos habíamos comprometido”.

La RP 177, conocida popularmente como Los Claveles, es una vía de extensión corta, ubicada al sur de la ciudad de San Rafael, que une a Rama Caída con Salto Las Rosas, comenzando y finalizando en la Ruta Nacional 143.

En cuanto reconstrucción de la RP 160, sobre la que están apostadas las localidades productivas de Goudge y La Llav, Romagnoli recorrió la obra y señaló que “ya tenemos un avance del 65% con 17 kilómetros encarpetados en los próximos dos meses calculamos que vamos a finalizar todo el tramo”.

En este sentido, explicó que “en esta ruta hemos tenido que hacer un gran trabajo de banquinas, que a veces pasa desapercibido porque el asfalto llama más la atención. Pero no solo tuvimos que ensancharlas en sectores que estaban muy complicados, sino, además, quitar material contaminado y cargarlas con material nuevo para preservar la obra”.

La Ruta Provincial 160 es estratégica para San Rafael, porque es un atajo directo desde y hacia la RP 153, actualmente en construcción, a través de la RN 146, además se vincula directamente a calle Alberdi, que es el desvío de carga pesada que ingresa desde el este, y conecta muy cerca de la RN 143 a través de la RP 165.