Vacaciones de invierno: el turismo le aportó a Mendoza más de $120.000 millones

En un contexto complejo para el turismo nacional y con una gran apuesta publicitaria del Gobierno de Mendoza, el resultado del receso escolar invernal mostró un flujo permanente de turistas locales, nacionales y extranjeros que superaron las expectativas de los sectores público y privado, tal como se concluyó en la 5ª reunión de 2025 del Consejo Asesor de la Actividad privada del Emetur.

En una reunión ampliada del Consejo Asesor de la Actividad Privada, en la que participaron representantes de las diversas cámaras del sector, se cotejaron los datos del Observatorio Turístico del Emetur con los de las diversas instituciones en relación con las recientes vacaciones de invierno y se coincidió con los datos finales cuantitativos y cualitativos.

Los datos del receso invernal

Durante este período, que transcurre del 5 de julio al 3 de agosto, la ocupación provincial promedio ponderada fue de 65%. Si además se tiene en cuenta que 30% de los turistas van a parar a casa de parientes o amigos, Mendoza recibió aproximadamente a unos 320.000 visitantes.

En el análisis se tuvo presente el dato del calendario escolar argentino, que este año, a diferencia de lo sucedido en 2023 y 2024, tuvo recesos invernales que se concentraron en tres semanas. En este año, las vacaciones escolares de todas las provincias se extendieron a lo largo de cuatro semanas, entre el 5 de julio y el 3 de agosto. Esta mayor dispersión temporal contribuyó a una llegada de turistas nacionales más escalonada, reduciendo los picos de alta ocupación y distribuyendo la demanda de alojamiento de manera más uniforme en el tiempo.

Si bien las partes coinciden en que el contexto económico del país es desfavorable para el turismo nacional, el trabajo conjunto en promoción, el esfuerzo del sector empresarial, que ofreció tarifas competitivas, y la valiosa agenda cultural, deportiva y turística que aportaron el Gobierno provincial, los municipios y la iniciativa privada contribuyeron para que el resultado final superara las expectativas de la reunión anterior del Consejo, realizada el 12 de junio.

El ingreso total por el turismo fue de $120.675 millones, considerando una estadía promedio de 4,7 días y un gasto diario de $80.000 por persona, un valor que coincide con otros destinos nacionales.

Marcelo Rosenthal, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, enfatizó en que durante el receso “fueron mejorando las últimas dos semanas, coincidiendo con las vacaciones de invierno de Buenos Aires, sumado a las vacaciones de Brasil. Eso sumó viajantes de último minuto, que no se esperaban, por eso los números mejoraron durante las últimas dos semanas”.

Por su parte, José Vázquez, de la Cámara de Turismo de San Rafael y de la Asociación Hoteles de Mendoza de zona Sur, comentó: “Nosotros tuvimos que trabajar fuertemente para mejorar una temporada que, en principio, venía difícil y se hizo un trabajo de redes, en el que compartimos una estrategia con el Emetur, sumándose a la campaña Mendoza, Manso Destino, haciendo una campaña propia, Manso San Rafael. Como dato a destacar, en invierno presentó mayor demanda la hotelería urbana que la de las villas, contrariamente a lo que sucede en verano”.

Finalmente, José Sosa, de la Cámara de Comercio, Agricultura, Industria y Turismo de Tunuyán, agregó: “Estamos en esta reunión donde venimos a compartir un poco el balance de lo que han sido las vacaciones invernales. Arrancamos la temporada muy tímidamente y fue mejorando en cuanto a las visitas sin reservas previas y la ocupación”.

Los miembros del Consejo destacaron que coinciden con los porcentajes de ocupación finales, destacando que este es un dato cada vez más difícil de predecir, dado que la decisión del viaje se realiza cada vez más de último momento y sin reserva hotelera previa. Además, se planteó en la mesa que la mayor dificultad para el sector radica en la baja en la rentabilidad de sus negocios. Como este aspecto tiene que ver con la macroeconomía, las instituciones provinciales con representación en la Cámara Argentina de Turismo señalaron que están elevando sus necesidades a las autoridades nacionales y provinciales del sector.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), comentó que “en la actualidad, para hacer un análisis más ecuánime de la performance del sector, es conveniente observar lo que ocurre durante los 365 días, teniendo en cuenta no solo nuestra geografía diversa y el logro de ser un destino multiproducto -naturaleza, aventura, nieve, termas, cultura, enoturismo, turismo rural, gastronomía y congresos-, sino analizar las variaciones del comportamiento de una demanda, que, entre otros aspectos, ya no se vincula solo con vacaciones escolares. De hecho, hay momentos del año en que el Área Metropolitana tiene mayor ocupación por ser sede de un congreso, un evento deportivo o incluso por la realización de una fiesta electrónica. Mendoza presenta una demanda de turistas sostenida durante todo el año y ese comportamiento ofrece una gran variabilidad en el territorio, de acuerdo con la estación del año y a la agenda de eventos, por lo cual no es posible reducir el análisis en solo en una ‘foto’”.

La funcionaria agregó que “mucho se ha hablado del déficit de la balanza turística argentina del 2025 y, al respecto, se debe tener presente que esto no es un fenómeno de época, hay que destacar que esta nunca fue superavitaria, debido probablemente a la valoración cultural de la posibilidad de viajar que siempre mostró el ciudadano argentino con capacidad económica para hacer turismo, uno de los pocos consumos suntuosos que se sigue privilegiando. Esta variable es fácilmente contrastable en el tablero del sistema estadístico nacional”.

Por otra parte, y además de señalar que se consolida la figura del viajero espontáneo, los empresarios destacaron la importancia del turismo de grupos que arribaron en ómnibus y que utilizaron mayoritariamente hoteles de 1 a 3 estrellas y cuyos pernoctes, en muchos casos, se dividían entre el Área Metropolitana y el Sur provincial.

Promoción turística

Para fortalecer la llegada de visitantes en lo que resta del año, desde el Emetur se repasaron junto a los miembros del Consejo las diversas acciones promocionales que junto a los municipios y el sector privado se vienen realizando. Se destacaron las métricas favorables de la campaña publicitaria Mendoza, manso destino; la participación en ferias, festivales y networking de Argentina, Chile y Brasil; viajes de familiarización con prestadores turísticos, influencers y periodistas (fam tour y fam press) y acciones de prensa con medios nacionales.

Además de la difusión en medios tradicionales de Argentina y diversos países de Latinoamérica, la campaña Mendoza, manso destino se pautó en diversas redes sociales, como Youtube, Facebook, Instagram, y Tik Tok, superando los 29 millones de visualizaciones y siendo 291% más efectiva que campañas similares.

Con esta estrategia se llegó a diversos públicos de las principales ciudades argentinas, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, en Chile; Lima, Perú; Panamá, y San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil.

Testa remarcó que, durante el encuentro, se volvió a ofrecer al sector privado la posibilidad de utilizar la landing de la campaña Mendoza, manso destino, para difundir promociones y ofertas especiales que atraigan a los turistas y ayuden a convertir las visualizaciones en ventas efectivas.

Se informaron las acciones promocionales previstas para el segundo semestre del año, entre las que se destacan la participación de Mendoza en las ferias Meet up, de turismo MICE; Hotelga y Feria internacional de turismo, todas a realizarse en Buenos Aires.

Propuestas invernales y agenda turística

La temporada comenzó con la Fiesta Provincial de la Nieve, organizada por la Municipalidad de Malargüe el 6 de julio y con una gran agenda de más de 100 funciones para el público infantil que ofreció la Subsecretaría de Cultura en los 18 departamentos. A esto se sumaron diversas propuestas artísticas, lúdicas y culturales que aportó el sector privado. Por otro lado, y a pesar de que las nevadas no coincidieron con el receso, los centros de esquí y parques de montaña cómo Las Leñas, Los Puquios, Penitentes, Real del Pehuenche y El Azufre ofrecieron diversos servicios, que convocaron a mendocinos y visitantes.

Como parte de las acciones que diversificaron la oferta local, el Emetur presentó el ciclo Paisajes con sabor a Mendoza, que contó con 62 prestadores distribuidos en 19 recorridos. Más información