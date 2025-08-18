Una multitud en el desfile por el «135 Aniversario de Monte Comán»

Monte Comán vive una increíble tarde de fiesta en el marco de la celebración de su 135 aniversario. Monte Comán vive una increíble tarde de fiesta en el marco de la celebración de su 135 aniversario.

Las actividades comenzaron con el acto homenaje al General José de San Martín por el 175 aniversario del paso a la inmortalidad.

En la Rotonda de acceso al distrito se conmemoró la figura del Padre de la Patria en un acto protocolar encabezado por el Intendente Omar Félix.

Posteriormente las actividades se mudaron al bulevar de la Av.Mendoza para el tradicional desfile cívico, militar y tradicionalista.

Escuelas, instituciones, entidades, fuerzas de seguridad y del Ejército Argentino hicieron las delicias de los miles de asistentes.

La jornada estuvo acompañada de la Banda de Música de la Policía de Mendoza Zona Sur y la Banda Militar “Talcahuano” pertenece al Regimiento de Infantería de Montaña 11, “General Las Heras” de Tupungato quienes desplegaron todo su talento musical.

Posteriormente las actividades se trasladaron al Paseo de los Pioneros con patios de comidas, emprendedores, artesanos y más.

Sobre el escenario mayor -y ante una multitud- se presentaron Los Hacheros, Mehari y suenan Los Chimeno, mientras se espera el gran cierre de Rusherking.

«Estamos muy felices porque es una tarde de fiesta y encuentro de nuestra comunidad, pero además una forma de dinamizar la economía del distrito ya que tenemos miles de visitantes de otros departamentos y hasta de San Luis», destacó el Intendente Omar Félix.