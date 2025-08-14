Un sábado de grandes propuestas en Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc tiene programada una grilla de grandes espectáculos para este sábado 16 de agosto. Teatro, música y mucho más son algunas de las atractivas propuestas que ofrece el espacio ubicado en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.

La noche reunirá en un mismo lugar a Doctor Chinaski y su análisis de la obra de Charly García, El Marito y sus más reconocidos personajes, Joe Moya presentando su nuevo disco y La casa de arriba teatro pondrá en escena la obra Ángeles.

Programación

21H. Doctor Chinaski llega a Mendoza con su análisis de Charly García

El fenómeno viral del psicoanálisis, Doctor Chinaski, llega a Mendoza con Doctor Chinaski & Los Bardos para presentar su espectáculo ¿Por qué Charly García es el diablo?

Detrás de Doctor Chinaski se encuentra Javier Pérez, un psicoanalista rosarino que ha logrado captar la atención del público masivo con su particular estilo de divulgación. Su carisma y forma cercana de abordar temas profundos lo han convertido en un fenómeno en redes sociales, donde sus videos acumulan miles de reproducciones y son replicados por seguidores de todo el país.

Su creciente notoriedad lo llevó a ser columnista exclusivo de radio y tener uno de los podcats más escuchados en Spotify, alcanzando cifras récord de visualizaciones en plataformas digitales.

¿Por qué Charly García es el diablo? es un análisis de la obra del icónico músico argentino desde una perspectiva que entrelaza humor, música y psicoanálisis. A esta dinámica se suma la música en vivo del dúo Los Bardos, integrado por Ezequiel Choza Salanitro (guitarra y voz) y Nahuel Marquet (acordeón, piano y voz), quienes acompañan cada idea con interpretaciones que refuerzan el mensaje.

Entrada general: $25.000 por www.entradaweb.com

Sala Ernesto Suárez

21H. El Marito en Petroka llega a Mendoza con La biyuya continua…

Mario Hernán Uribe, este actor y docente de música rionegrino que en pandemia comenzó a dedicarle tiempo a sus redes sociales generando contenido humorístico hasta crear a su personaje más explosivo El Petroka.

Sus videos se han compartido a una velocidad impensada, llegando a tener millones de reproducciones gracias a que el público comenzó a pedirle más contenido y a encariñarse con su personaje. Ahí es donde comienza esta segunda etapa de llegar a las presentaciones en los teatros más importantes del país para poder conocer a sus más fieles seguidores, agotando funciones en la mayoría de sus funciones.

El Marito vuelve con esta nueva propuesta humorística La biyuya continua, que promete hacer estallar de risa al público de principio a fin. Se trata de un show humorístico musical totalmente renovado y apto para todo público.

Estará presente el stand up de El Marito, una clase musical de un personaje muy particular como El Profe y en donde también el público será protagonista desde la platea con intervenciones. Obviamente también llegará El Embajador del Oro Negro, El Gladiador Patagónico Petroka, que no se sabe si arribará en su helicóptero, Ram o Zepelin, pero lo que sí está garantizado es que será una noche en familia a pura risa.

Entrada general: $25.000 por www.entradaweb.com

Sala Armando Tejada Gómez

21.30H. Joe Moya presenta su disco “2039: La Extinción de las redes”

La presentación contará con la apertura de Miranda Goldsack y la participación de los invitados especiales Pamela Dalpozzo, José Rodrigo Martínez, Gonzalo José, Leandro Lacerna y Café Bombón.

El disco incluye 9 canciones cargadas de reflexión sobre la comunicación en la era digital. Cuenta con una mezcla única de géneros, fusionando funk, rock y sonidos experimentales que abordan temas como la desconexión humana en un mundo hiperconectado, el aislamiento y la nostalgia digital. Cada canción presenta una voz crítica y personal, destacando la trayectoria de más de 40 años de Moya en la escena musical mendocina.

Junto a Joe Moya (guitarra eléctrica, acústica y voces), participaron en la creación del disco importantes músicos como Abril Moya (voces), Augusto Moya (batería y voces), Franco Mestre (teclados y sintetizadores), Nico López (bajo), y Leonardo Fugy Altavilla (vientos). Además, el álbum cuenta con la colaboración de Leandro Lacerna (mezcla, máster, guitarras adicionales, voces y teclados), quien también fue clave en la grabación en Casa Lacerna.

Un elemento esencial fue la participación de Iván Mateo, quien estuvo a cargo como Drum Doctor, asegurando que el sonido de las baterías fuera impecable.

La mezcla y el máster estuvieron a cargo de Leandro Lacerna, con las baterías grabadas en Under Place Estudio por Leandro Lacerna y Marito Musicart. La edición en postproducción fue realizada por Franco Rule, mientras que el diseño de portada y los videos de YouTube fueron obra de Franco Mestre (@talkid).

Entrada general: $10.000 por www.entradaweb.com

Sala Vilma Rúpolo

21.30H. Ángeles

En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.

Se trata de un obra basada en Padre Pedro, de José Ignacio Serralunga. Actúan Camilo Barrozo y Cristian Bustos. Dirige Máximo Bucci. Producción: La casa de arriba teatro. Vestuario: Su Rivarola. PH: Rolando Vega.

Entrada general: $10.000 por www.entradaweb.com

Sala Chalo Tulián