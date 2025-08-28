T.R.E.N. llenará de rock el Le Parc con entrada gratuita

La banda oriunda del Este provincial se presentará el sábado 30 de agosto desde las 21 en la sala Chalo Tulián de ese centro cultural.

El sábado, desde las 21, la banda de rock T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario), nacida en el Este de la provincia, presentará su actual repertorio con la inclusión de nuevas canciones. La cita será en la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), con entrada gratuita.

La agrupación está integrada por Gallineto Giménez en bajo y voz, Enzo Compagnucci en batería y Emiliano Di Césare en guitarra.

El power trío ofrecerá su ritual rítmico, compuesto de 17 canciones, durante cerca de una hora y media, incluyendo cortes recientemente grabados en el estudio La Ollita Records, propiedad del músico esteño Marcelo Muscolini, con el trabajo del técnico de grabación de Gustavo Velásquez, en Rivadavia.

La grabación ─de Brina lunática, Conmovido y La tormenta─ de batería, bajo y segunda guitarra se realizó en tiempo real (en vivo), mientras que la de la primera guitarra, voces y coros se sumó por separado.

El concierto tendrá una capacidad para 200 personas, por lo que se sugiere asistir con tiempo para ocupar los lugares limitados.