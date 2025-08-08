Sumate a recuperar la cortina forestal de Malargüe

En el mes del árbol, te invitamos a sumarte a una acción concreta por el ambiente: la plantación de árboles en el Parque Daniel Pierini.

Agosto es el mes del árbol y desde la Municipalidad de Malargüe quieren celebrarlo honrando a uno de nuestros mayores tesoros naturales. Por eso, desde la Dirección de Gestión Ambiental te invitan a ser parte de la recuperación de la cortina forestal del Parque Daniel Pierini.

Convocando a todas las instituciones educativas y a la comunidad en general a sumarse a esta iniciativa que busca reforestar y embellecer uno de los espacios verdes más importantes de nuestro departamento.

Desde el lunes 18 de agosto hasta el 12 de septiembre, dichas instituciones se encontrarán plantando árboles para seguir construyendo juntos un entorno más saludable, más verde y más nuestro. n este sentido, se recomienda traer guantes de trabajo, botella de agua, merienda, gorro, anteojos de sol y protector solar.

Si querés participar, inscribite o hacé tus consultas al teléfono: 2615131094 o por medio de las redes sociales de Instagram: @gestionambiental.malargue y Facebook: Ambiente Malargüe.