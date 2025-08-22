Siete empresas pugnan por la construcción de un jardín de infantes en San Rafael

Se trata de la escuela N° 0-138 Corazones del Atuel, que actualmente funciona en dos edificios diferentes y posee una matrícula de 130 alumnos. El nuevo establecimiento permitirá unificar a todos los estudiantes en un solo espacio.

La Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Territorial abrió los sobres con las ofertas técnicas y económicas de las siete empresas que presentaron propuestas para construir el jardín de infantes que el Gobierno de Mendoza proyecta en San Rafael. Las firmas interesadas son Mecall SRL, Constructora Horizonte SA, Trabajo y Ambiente SA, OHA Construcciones SRL, Universo SA, Agrocon SRL y Planinka SRL.

El edificio se levantará en calle Paunero esquina Dorrego, sobre el límite Este del Instituto de Educación Superior 9-012. Actualmente, parte de la matrícula funciona en el edificio de la Escuela N° 1-207 Manuel Antonio Sáez y otra en una casa alquilada por la Dirección General de Escuelas.

El objetivo de la obra es crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, fomentar la inclusión y la accesibilidad, incorporar tecnologías avanzadas y ofrecer un espacio educativo moderno y funcional que responda a las necesidades de la comunidad.

El jardín cuenta hoy con 113 alumnos y se prevé ampliar la matrícula a 150, distribuidos en dos turnos. Sobre una superficie de 964 metros cuadrados, se construirá en dos plantas un área pedagógica con seis salas y sanitarios, un salón de usos múltiples, tres patios individuales cada dos aulas, un área recreativa con patio de juegos, patio institucional, sala de docentes, dirección, secretaría, cocina y depósito.

El edificio ha sido proyectado en bloques y se ejecutará con sistema constructivo tradicional, cubierta inclinada y estructura metálica. El plazo de obra será de 365 días una vez adjudicada la licitación.