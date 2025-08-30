Segundo curso gratuito de apicultura fortalece la formación de nuevos productores

l Área Apícola continúa con su segundo curso de iniciación, ofreciendo herramientas gratuitas para quienes desean iniciarse en la actividad apícola y contribuir a la preservación de las abejas.
Desde el Área Apícola, se sigue avanzando en la capacitación de iniciación apícola, reconociendo la importancia de las abejas para mantener la biodiversidad del planeta.
Ramona Gómez, encargada de Capacitación y Extensión del Área Apícola, destacó que en junio comenzó el segundo curso de iniciación, que se realiza los sábados cada 15 días. Actualmente, el curso cuenta con 13 alumnos y ya se ha completado casi la mitad de la capacitación.