Segundo curso gratuito de apicultura fortalece la formación de nuevos productores

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 30 agosto, 2025

l Área Apícola continúa con su segundo curso de iniciación, ofreciendo herramientas gratuitas para quienes desean iniciarse en la actividad apícola y contribuir a la preservación de las abejas.

Desde el Área Apícola, se sigue avanzando en la capacitación de iniciación apícola, reconociendo la importancia de las abejas para mantener la biodiversidad del planeta.

Ramona Gómez, encargada de Capacitación y Extensión del Área Apícola, destacó que en junio comenzó el segundo curso de iniciación, que se realiza los sábados cada 15 días. Actualmente, el curso cuenta con 13 alumnos y ya se ha completado casi la mitad de la capacitación.

El curso finalizará el próximo 13 de diciembre, y los alumnos que recibirán certificación serán aquellos que cumplan con una carga horaria o asistencia superior al 75%.

Cabe destacar que este es el segundo año consecutivo en que la Incubadora de Empresas lleva adelante este tipo de capacitaciones, que además son totalmente gratuitas, contribuyendo al desarrollo local y a la formación de nuevos productores apícolas.“El objetivo del curso es brindar herramientas básicas para aquellas personas que desean iniciarse en esta actividad productiva. La capacitación debe ser constante y permanente”, explicó Gómez.

 

