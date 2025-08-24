Se frenó la venta de combustibles y cayó 1,16% en julio

La venta de combustibles al público registró en julio una caída interanual del 1,16%, cortando así una racha de cuatro meses consecutivos de crecimiento, según un relevamiento del portal especializado Surtidores. El informe revela un consumo a dos velocidades, con un fuerte crecimiento de los productos premium y una marcada caída de los comunes.

El mercado mostró un comportamiento dispar: mientras que el consumo de los combustibles premium creció con fuerza (12,5% la nafta y 9% el gasoil), la venta de nafta súper cayó 1,11% y la del diésel común se desplomó un 12,19%.

El mapa de las ventas: ganadores y perdedores

El análisis detallado por provincia y por empresa muestra un panorama heterogéneo, donde la petrolera de bandera, YPF, logró consolidar su dominio del mercado y aumentar sus ventas a pesar de la caída general.

Por provincias: Diez de las 24 provincias tuvieron subas, con Tierra del Fuego (9,7%) a la cabeza, seguida por Buenos Aires (6,2%). Las mayores caídas se registraron en Tucumán (-19,3%) por sexto mes consecutivo, La Rioja (-10,4%) y CABA (-10,08%).

Por empresas: YPF (55,6% del mercado) y DAPSA fueron las únicas que aumentaron sus ventas interanuales (3,45% y 8,18% respectivamente). El resto cayó, con Shell (23,1% del mercado) a la cabeza de las bajas (-7,37%).

