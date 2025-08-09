Se abrió la convocatoria para la tercera edición del Hub de Impacto Huella Mendoza

Hasta el 24 de agosto se podrán presentar ideas y proyectos productivos, tecnológicos, científicos e innovadores, provenientes no solo de nuestro país sino también de Chile, Uruguay, Perú, Bolivia o Paraguay.

Con el apoyo del Gobierno provincial y la Ciudad de Mendoza, junto al Banco Galicia y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Cuyo, abrió la convocatoria de ideas para la tercera edición del Hub de Impacto Huella Mendoza. La iniciativa busca impulsar proyectos productivos, tecnológicos, científicos e innovadores de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay, con potencial para resolver problemáticas locales y generar impacto a nivel regional o global.

La convocatoria estará abierta hasta el domingo 24 de agosto y las inscripciones se realizarán a través del enlace https://linktr.ee/Clubdeemprendedores

El Hub de Impacto tiene como objetivo brindar a los emprendedores las herramientas y el acompañamiento necesarios para desarrollar y validar prototipos de sus soluciones. La iniciativa propone un proceso de formación, mentoría, networking y validación de campo, donde los proyectos seleccionados trabajarán junto a empresas, organismos públicos, instituciones académicas y expertos de diversos sectores.

El proceso comenzará en agosto e incluirá capacitaciones y actividades virtuales durante dos meses, culminando con una semana presencial en la Ciudad de Mendoza durante septiembre. Los gastos de traslado, estadía y viáticos serán cubiertos por la organización para un representante de cada equipo seleccionado.

Ejes estratégicos de la convocatoria

En esta edición, el Hub de Impacto se enfocará en tres verticales fundamentales:

1. Innovación en gestión urbana: Soluciones que contribuyan al desarrollo de ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes, especialmente en:

Accesibilidad e inclusión

Bienestar ciudadano

Movilidad urbana sostenible

Economía circular y gestión de residuos

Inclusión laboral

Seguridad ciudadana

2. Innovación en la industria del vino y el agro: propuestas que aporten valor en cualquier etapa de la cadena productiva, especialmente en:

Nuevos productos que potencien la economía circular

Prácticas sostenibles

Incorporación de tecnología para trazabilidad y análisis de datos

Innovación en enoturismo

Preservación de saberes y experiencias del sector agrícola

3. Turismo y sostenibilidad: proyectos que apliquen ciencia y tecnología para transformar la actividad turística, promoviendo:

Inclusión y sostenibilidad

Innovación abierta y vinculación público-privada

Nuevas experiencias turísticas

Mayor competitividad territorial

Sobre el Hub de Impacto Huella Mendoza

Este programa cuenta con el apoyo de importantes aliados estratégicos como Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mendoza), Wines of Argentina (WOFA), Asociación Empresaria Hotelero y Gastronómica de Mendoza (AEHGA), Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ente Mendoza Turismo (Emetur), Facultad de Ciencias Agrarias, Gobierno de Mendoza, Espacio de Innovación Agrícola (LODO), Embarca Aceleradora, INTA y Polo TIC, entre otros.

Requisitos para participar

Proyectos productivos con fines de lucro.

Equipos de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia o Paraguay.

Proyectos con prototipo funcional en etapa de validación o por validar.

Soluciones innovadoras, tecnológicas y/o científicas alineadas a las verticales mencionadas.

Visión de escalabilidad, posibilidad de expansión regional o global, y potencial de patentamiento.

Se valorarán proyectos de triple impacto: económico, social y ambiental.

Beneficios para los seleccionados

Proceso de validación de proyectos con design partners del sector público y privado.

Acceso a formación, mentores especializados y redes de contacto.

Visibilidad nacional e internacional.

Vinculación con potenciales clientes y usuarios.

Viaje y estadía cubiertos para la semana presencial en Mendoza.

Más información

Correo: clubdeemprendedoresciudad@gmail.com

Teléfono: +54 9 261 511-7190.