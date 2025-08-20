San Rafael será sede del encuentro de desarrolladores de videojuegos

En este marco, el próximo viernes 22 a las 14, San Rafael será sede de la IV edición del encuentro de desarrolladores de videojuegos GADECO, un evento que reúne a destacados referentes de todo el país.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (General Paz y Urquiza). En el evento se desarrollarán charlas y exposiciones a cargo de especialistas de la industria nacional, quienes compartirán sus experiencias con el objetivo de motivar, capacitar y enriquecer a estudiantes, profesionales y aficionados al gaming.

GADECO busca promover el crecimiento del sector, generar espacios de formación y vincular al mundo educativo con las industrias creativas y tecnológicas. De esta manera, se abre la posibilidad de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para jóvenes sanrafaelinos.

María Corzo, directora de Desarrollo Tecnológico del Municipio destacó que “es una oportunidad importante para los jóvenes que se dedican o son aficionados a los videojuegos. Desde el área venimos acompañando con capacitaciones y la idea es potenciar y desarrollar esta actividad en San Rafael”.

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria de la UTN San Rafael, Ángel Quiles, señaló que “estamos tratando de darle visibilidad al sector e impulsando que los jóvenes se animen a desarrollar empresas pensando en el desarrollo de videojuegos”.

La participación es gratuita, aunque los asistentes podrán colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a un merendero local.