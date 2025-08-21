San Rafael: empresas constructoras visitan la zona donde se ejecutará la modernización de un importante canal de riego

Luego del llamado a licitación que realizaron la semana pasada el Gobierno de Mendoza y el Departamento General de Irrigación, para la ejecución de la Modernización del Sistema de Riego del canal Serú Civit, se llevó a cabo una visita a la zona donde se emplazará la obra.

Representantes de las empresas constructoras, que podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de agosto, a las 10 hs (ver aviso), recorrieron la zona donde se ejecutará la obra cuya inversión alcanza los $4.738.500.000 y traerá beneficios para 352 usuarios, mejorando la producción de 2.430 hectáreas.

Esta obra, financiada con Fondos del Resarcimiento, incluye la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³ para facilitar el riego programado.

Alcance y objetivos de la obra

El objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua. Esto permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela y facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce.

Entre los objetivos específicos de la obra, se destacan:

-Optimizar la distribución del agua garantizando un uso más eficiente.

-Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

-Mejorar la gestión del riego en general.

-Diseñar nuevas obras de derivación para flexibilizar la demanda de riego.

-Impermeabilizar el tramo del canal en la zona de túneles.