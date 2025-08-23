Salud y Seguridad capacitarán en evacuación aérea al personal de emergencias del Sur mendocino

Será el 3 de octubre en San Rafael, con un simulacro en tiempo real que permitirá entrenar a policías, bomberos y equipos sanitarios en el uso de aeronaves para el traslado de pacientes en situaciones críticas.

El 3 de octubre se desarrollarán en San Rafael las Jornadas de Aeroevacuación Médica del Sur Mendocino, una instancia de formación y práctica organizada por la Dirección de Emergencias de la Provincia y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP) de Mendoza.

La actividad se realizará de manera presencial en el auditorio UNCuyo FCAI, en Bernardo de Irigoyen 375, del departamento sureño. Estará dirigida a policías, bomberos, operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Sur y personal de salud afectado a la atención de urgencias y emergencias.

El objetivo es capacitar y unificar criterios sobre el rol de la aviación policial y sus aeronaves como recurso en situaciones críticas, dar a conocer los protocolos de activación y poner a prueba los procedimientos a través de un simulacro en tiempo real de aeroevacuación médica primaria.

En esta práctica se recreará la atención de un paciente politraumatizado grave, desde el llamado al 911 hasta el traslado y la recepción en la guardia del hospital Schestakow.

Ejes de la capacitación

• Conceptos y diferencias entre los tipos de evacuación de emergencia Evacam, Casevac y Medevac.

• Procedimientos, indicaciones y contraindicaciones de la Medevac primaria y secundaria.

• Delimitación, seguridad y señalización de helipuntos de aterrizaje.

• Vuelo nocturno: normativa y protocolos de seguridad.

• Descripción del simulacro práctico.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/SBP25Pr7TTbr9wbLA.