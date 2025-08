Salarios: sin perspectivas de recuperación para el segundo semestre

Sin aumentos

Ariet coincidió con el economista Nicolás Aroma, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, en que no es fácil hacer un promedio con relación al salario. En especial porque hay que dividirlo entre la realidad del sueldo privado registrado, el público y el informal en ambos sectores. En esta segmentación los dos últimos son los que más perdieron ya que el público viene con subas menores que la inflación y el no registrado –pese a la dificultad de medir lo que “no existe”- muestra pérdidas aún más profundas no solo porque casi no subieron sino porque ya venían atrasados.